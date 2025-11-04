У Генштабі кажуть, що там триває комплексна операція з виявлення сил противника у міській забудові.

У Покровську Донецької області продовжується накопичення російських окупантів. Здійснюється постійна фіксація та ураження противника буквально по всьому місту.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState. Зазначається, що у Покровську ворог уже здійснює контроль над місцевістю, облаштовує позиції. Також окупанти мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто.

Автори повідомлення зазначають, що одночасно тривають як спроби зачистки, так і ліквідація ворога всіма наявними спроможностями. Ключову роль відіграють пілоти дронів.

Відео дня

Яка ситуація поблизу Покровська

Аналітики DeepState додали, що противник також намагається взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, "з одночасними спробами долізти в останнє". При цьому там активно тривають зачистки спеціальними групами, адже це – ключова ділянка логістики в Покровськ:

"Однак це все не вирішує головної проблеми – блокування противника на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто. А виходячи з того, що [ворог] там вже облаштовує позиції і бере під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена".

Ситуація в місті залишається критичною, пишуть у DeepState. Під загрозою перебуває і Мирноград.

"Якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там", – сказано в повідомленні.

Бої в Покровську: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Речник Генерального штабу Збройних Сил України, майор Андрій Ковальов у коментарі УНІАН сказав, що у Покровсько-Мирноградській агломерації жоден з підрозділів Сил оборони України в оточенні не перебуває.

Він зауважив, що підрозділи Збройних Сил України роблять все для здійснення логістики.

Водночас Ковальов наголосив, що ситуація у Покровську складна. Проте зараз там триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові. Українські воїни проводять знищення та витіснення російських окупантів із Покровська.

Війна в Україні: це варто знати

Українські дрони завдали удару по важливому обʼєкту на території РФ. Мова про нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсинтез". Джерело УНІАН заявило, що було задіяно понад 50 дронів українського виробництва. Зокрема, дрони "Бобер" та FP-1.

Тим часом біля Покровська українським військовим вдалося частково відкинути ворога і створити логістичний коридор. За словами речника 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ Сергія Окішева, основна мета Сил оборони – ще більше посунути росіян саме на північно-східних околицях.

