Головна ялинка країни: в КМДА повідомили де і коли вона буде встановлена

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада, а працювати локація почне у День святого Миколая.

Головну ялинку країни, вже за традицією, встановлять на Софійській площі. Поруч буде невеличка ковзанка.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"За погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада.

"Локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть", - повідомили в КМДА.

Зазначається, що місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічний майданчик на Софіївській площі – це візьмуть на себе меценати, які встановлять, будуть обслуговувати, а потім демонтують конструкції. Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Окрім того, Рада оборони порекомендувала київським районним держадміністраціям обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

Якою була минулорічна ялинка у Києві

Як повідомляв УНІАН, у 2024 році у Києві новорічну ялинку запалили 6 грудня на Софійській площі. Ялинка була штучна, білосніжна, заввишки 15 метрів. Зазначалося, що колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік.

