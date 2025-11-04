Планується залучити новобранців і знизити навантаження на солдатів після багатьох років бойових дій.

Україна планує запровадити строкові контракти на військову службу поряд із чинною системою призову, прагнучи розв'язати гостру проблему залучення новобранців і знизити навантаження на військових, які служать від початку повномасштабної війни.

Досі українські військовослужбовці служили за контрактами без терміну закінчення, не маючи контролю над своїм майбутнім, пише The New York Times. Повідомляється, що бажання йти в армію в Україні помітно знизилося, оскільки багато громадян побоюються, що безстрокова служба фактично означає квиток в один кінець - на передову.

Що передбачає нова система служби в армії

Згідно з новою системою, як чинні військові, так і новобранці зможуть підписувати строкові контракти терміном від одного до п'яти років. Водночас нова система не замінить мобілізацію, на яку Україна тривалий час спиралася для поповнення виснаженої армії. Однак міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що кожен військовослужбовець, який підписав контракт на термін від двох років і більше, після його завершення отримає рік відстрочки від можливої подальшої мобілізації.

"Цей захід, мабуть, покликаний мотивувати тих українців, які досі не наважувалися йти служити. Після майже чотирьох років повномасштабної війни Україна стикається з масовим ухиленням від призову. Армія не може дозволити собі демобілізувати втомлених солдатів, поки не набере достатню кількість замін, особливо з урахуванням того, що чисельно війська РФ перевершують ЗСУ на полі бою", - ідеться в матеріалі.

Як ця система має виправити ситуацію

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков заявив, що нові контракти можуть "повернути людям почуття гідності" і створити "здоровий, позитивний стимул для українців вступати в сили оборони".

Однак аналітики та українські парламентарії зазначають, що в плані мало конкретики, і його успіх залежатиме від деталей реалізації.

Деякі експерти вказують, що план залишає ключові питання без відповіді - зокрема, чи будуть контракти поширюватися заднім числом на тих, хто вже служить, а також чи будуть військовослужбовці, які отримали річну відстрочку після служби, автоматично призиватися назад після її завершення.

Раніше УНІАН повідомляв, що нові контракти, як планується, міститимуть у собі збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання контракту і розширення соціального пакета.

