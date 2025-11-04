США знову зняли частину санкцій проти Білорусі

Обмеження зняті з авіакомпанії Білорусі та з літаків, пов'язаних з Лукашенком.

Міністерство фінансів США у вівторок, 4 листопада, пом'якшило деякі санкції проти Білорусі. Зокрема, скасовані обмеження проти національної авіакомпанії та дозволені операції, пов'язані з президентським літаком Олександра Лукашенка, пише Reuters.

Видання зазначає, що цей крок є останнім у процесі потепління відносин між США та Білоруссю. В вересні Білорусь звільнила 52 в'язнів після того, як президент США Дональд Трамп звернувся з відповідним закликом.

Натомість Білорусь отримала обіцянку про скасування санкцій щодо національної авіакомпанії Білорусі "Белавіа". Вказується, що це рішення дозволить їй купувати та обслуговувати комплектуючі для своїх літаків.

Пом'якшення санкцій проти авіакомпанії та літаків

Також, як йдеться в публікації, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно скасувало санкції щодо літака що експлуатується цією авіакомпанією. За попередніми даними відомства, він використовувався високопосадовцями та членами сім'ї Олександра Лукашенка.

Окрім цього, було видано загальну ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні операції, пов'язані з використанням трьох раніше санкціонованих літаків Лукашенком або компанією "Славкалі", яка пов'язана з урядом президента Білорусі.

В Міністерстві фінансів США уточнили, що дія ліцензії поширюється на літак Boeing 737, що належить уряду Білорусі та використовувався як президентський літак, а також на ще один літак, який входив до складу президентського авіапарку. Третій вертоліт використовувався для перевезень президента Білорусі з Мінська до його заміської резиденції.

Водночас, як зазначає видання, низка санкцій, введенних США проти Білорусі у зв'язку з президентськими виборами 2020 року, які Вашингтон назвав фальсифікованими, а також підтримкою Мінська Росії, залишаються в силі. Зокрема, проти Лукашенка та членів його сім'ї обмеження не зняті.

Відносини США та Білорусі

Видання зазначає, що з моменту повернення до Білого дому Дональд Трамп посилив взаємодію між США та Білоруссю. Зокрема, він направив до Мінська свої делегації.

Його попередник Джо Байден, навпаки, ввів санкції через придушення Лукашенком опозиції в країні. Також Байден прагнув ще більше ізолювати Білорусь після того, як вона стала плацдармом для повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Останні заяви Білорусі

Раніше УНІАН повідомляв, що начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій ЗС Білорусі Олексій Скабей заявив про готовність його країни розгорнути миротворчі сили в Україні. Скабей зазначив, що як тільки Білорусь отримає відповідне рішення, миротворці будуть готові переїхати в той чи інший регіон для виконання завдань. При цьому, він поділився, що наразі участь Білорусі в миротворчих місіях під егідою ООН припинена.

Також ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Європа повинна платити його країні за чисте повітря, яке вітер жене на захід із білоруських лісів і боліт. Лукашенко перебуваючи в одному із заповідників зазначив, що Європа "замість того, щоб платити", "душить" Білорусь санкціями.

