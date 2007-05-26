На Хрещатику в рамках святкування Дня Києва проходить велогонка

Сьогодні, з 11:00 до 14:00 на вул. Хрещатик в рамках святкування Дня Києва проходить велогонка.

Як передає кореспондент УНІАН, міжнародні змагання з велосипедного спорту на шосе проходять за маршрутом: Майдан Незалежності - Хрещатик - Червоноармійська - пл. Льва Толстого - Червоноармійська - Хрещатик - Європейська площа - Майдан Незалежності.

У велогонці беруть участь 70-80 гонщиків.

Як повідомляв УНІАН, 26 і 27 травня під час святкування Дня Києва на головній вулиці столиці Хрещатик працюватимуть, окрім стаціонарної мережі закладів, 40 додатково встановлених торгових точок х реалізації, переважно, морозива і безалкогольних напоїв.

У ці дні алкогольні напої на Хрещатику не продаватимуть.

У центрі міста працюватимуть 12 бригад “швидкої допомоги”.

Нагадаємо, до Дня Києва на 26-27 травня запланована низка міських заходів, які проходитимуть в центрі столиці. Зокрема, велогонка, добродійний легкоатлетичний пробіг “Під каштанами”, Ролер-Марафон, Кубок м. Києва з вуличного баскетболу, Київський відкритий фестиваль-турнір східних бойових мистецтв, Міжнародний турнір з кікбоксингу «Кубок міста-героя Києва» і святкова концертна програма.