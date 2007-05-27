На Кіровоградщині легковик зіткнувся з потягом: є жертви

У суботу об 11.50 поблизу залізничної станції "Плетений Ташлик" Маловисківського району Кіровоградської області на нерегульованому залізничному переїзді внаслідок порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху легковий автомобіль ВАЗ-2107 зіткнувся з товарним потягом.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питаь надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Кіровоградській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 207 ДТП, у яких загинуло 32 особи та 254 - травмовано.