Визначились переможці Каннського кінофестивалю (додані фото)

Головний приз Каннського кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - одержав фільм румунського режисера Крістіана Мунгіу "Чотири місяці, три тижні і два дні", повідомляє AFP.

Картина, що розповідає історію двох дівчат, одна з яких робить кримінальний аборт, вважалася основним претендентом на перемогу на 60-му Каннському кінофестивалі.

Гран-прі кінофестивалю - друга за значенням нагорода - дістався японській картині "Mogari No Mori" ("Ранішній ліс"), знятій жінкою-кінорежисером Наомі Кавасе.

Приз журі - третя за ступенем престижності нагорода фестивалю в Каннах - в 2007 році вручений відразу двом картинам: "Персеполісу" режисера Марджані Сатрапі і "М`якому світлу" ("Silent Light") - Карлоса Рейгадаса.

Спеціальний приз на честь 60-го – ювілейного - Каннського фестивалю дістався режисерові Гасу Ван Сенту за фільм "Параноїдальний парк". У 2004 році він завоював "Золоту пальмову гілку" з фільмом "Слон".

Приз за кращу чоловічу роль присуджений російському акторові Костянтину Лавроненку, що зіграв у фільмі "Вигнання" режисера Андрія Звягінцева.

Нагороду за кращу жіночу роль одержала актриса з Південної Кореї Чон До Ен за фільм "Таємне сонячне світло".

Приз за кращу режисуру одержав режисер Джуліан Шнабель із США за фільм "Скафандр і метелик".

Нагорода за кращий сценарій вручена фільмові "На іншому боці" Фатіха Акина - режисера турецького походження, який працює у ФРН.

Лента.ру