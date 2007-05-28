На Київщині Таврія врізалася в дерево: загинуло троє
10:11, 28 травня 2007Разное
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ДТП на автошляху Київ-Чорнобиль
У Київській області на автошляху Київ-Чорнобиль водій легкового автомобіля "Таврія" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб (водій та 2 пасажири).
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.
Всього за добу на території країни зареєстровано 163 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинула 21 особа та 235 - травмовано.
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