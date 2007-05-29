Екологи обговорять проблеми Київського зоопарку

31 травня 2007 року об 11.00 в Орхуському інформаційно-тренінговому центрі (вул. Урицького, 35) за участю представників Всеукраїнської екологічної ліги та Київського еколого-культурного центру відбудеться прес-конференція з проблем існування Київського зоологічного парку. На прес-конференції обговорять наступні питання: Як зустріне Київський зоопарк свій 100-річний ювілей? Чи збережуть його територію в нинішніх межах? Чи поліпшаться умови утримання тварин? Прес-служба Всеукраїнської екологічної ліги Олена Швець тел. для акредитації: (044) 251-13-32 Детальніше за адресою: www.ecoleague.net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter