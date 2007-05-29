Екологи обговорять проблеми Київського зоопарку

11:17, 29 травня 2007
Разное
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31 травня 2007 року об 11.00 в Орхуському інформаційно-тренінговому центрі

(вул. Урицького, 35) за участю представників Всеукраїнської екологічної ліги та Київського еколого-культурного центру відбудеться прес-конференція з проблем існування Київського зоологічного парку.

На прес-конференції обговорять наступні питання:

Як зустріне Київський зоопарк свій 100-річний ювілей?

Чи збережуть його територію в нинішніх межах?

Чи поліпшаться умови утримання тварин?

Прес-служба Всеукраїнської екологічної ліги

Олена Швець тел. для акредитації: (044) 251-13-32

Детальніше за адресою: www.ecoleague.net

 

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