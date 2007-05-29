Палаюча вантажівка стала причиною пробки завдовжки в півтора кілометри

Через фуру з вантажем електричного кабелю, що зайнялася ввечері 28 травня на ялтинській трасі в Криму, майже на 1,5 години утворилася пробка завдовжки в півтора кілометри.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в АРК, фура марки DAFF з причепом рухалася з Ялти в напрямку Сімферополя і, не доїхавши півтора кілометри до Ангарського перевалу, зайнялася.

"За словами водія, він відчув запах диму і відразу зупинив машину. Вогонь уже палахкотів у моторному відсіку. Водій спробував скористатися вогнегасниками, але вони вже не могли згасити вогонь, що охопив автомобіль", - повідомили в кримському Главку МНС. Тоді водій вирішив відчепити причіп, і тим самим врятував половину вантажу.

Кількох хвилин вистачило, щоб зайнялася вся машина. Крім цього, вогнем було пошкоджено понад 30 метрів проводів тролейбусної контактної мережі.

"Вантажівку, що горіла, займаючи одну зі смуг руху, неможливо було ні зрушити, ні об`їхати. Тому рух по Ялтинській трасі припинили", - повідомляють в МНС. Через пробку, що розтяглася, був затруднений проїзд пожежних автомобілів, незважаючи на роботу проблискових маячків і включену сирену, водії просто не пропускали пожежні автомобілі, через що знадобилося практично вдвічі більше часу для проїзду до місця займання, підкреслюють рятувальники.

Більше години 3 відділення МНС (два з Алушти і одне з Сімферополя), 15 чоловік особового складу гасили пожежу.

На початку дванадцятої години ночі рух по трасі вдалося відновити. Регулювати проходження транспорту доводилося співробітникам ДАІ.

До 4-ї ранку аварійна бригада повністю відновила тролейбусні лінії електропередач.

За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання в моторному відсіку. Водій фури не постраждав.