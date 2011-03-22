У Дніпропетровську намагалися заборонити автоМайдан

У Дніпропетровську за рішенням Окружного адміністративного суду Дніпропетровської області сьогодні заборонили автомобільний марш протесту підприємців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив учасник маршу - підприємець з Дніпродзержинська Олександр ЗАХАРОВ.

За його словами, сьогодні, близько 14.00 колону учасників маршу з шести автомобілів працівники міліції зупинили на в’їзді до Дніпропетровська, на Запорізькому шосе.

О.ЗАХАРОВ уточнив, що на цьому місці учасників маршу чекали близько 60 підприємців з Дніпропетровська на своїх автомобілях, які хотіли колоною проїхати містом. Водночас, за словами учасника маршу, працівники міліції заборонили це робити.

О.ЗАХАРОВ зазначив, що було прийнято рішення добиратися до центру Дніпропетровська, де проходить мітинг протесту підприємців проти дій уряду Миколи АЗАРОВА, окремо. О.ЗАХАРОВ наголосив, що всі шість автомобілів з учасниками маршу дісталися до центру Дніпропетровська. Далі вони попрямують на Кривій Ріг і з’єднаються в єдину колону за межами міста.

О.ЗАХАРОВ також повідомив, що в Запоріжжі автомобільний марш протесту відбувся повноцінно, без інцидентів. До колони маршу приєдналися десятки підприємців Запоріжжя. Колону супроводжували містом підрозділи ДАІ. За словами О.ЗАХАРОВА, учасників маршу прийняв заступник голови Запорізької облдержадміністрації Петро ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнський автомобільний марш протесту підприємців розпочався 21 березня. Зі Львова та Луганська виїхали автомобілі, які планують 25 березня прибути до Києва. Учасники маршу протесту зупиняються в містах, де проводять мітинги, на яких вимагають від влади скасувати норми Податкового кодексу, які фактично знищують малий та середній бізнес в Україні.