Тігіпко, Москаль та інші державні мужі не читали Конституцію України?

За один день мав привід двічі дивуватися нашим політикам. Читаючи велике інтерв’ю з Геннадієм Москалем, здивувався його заяві про бажання „йти конституційним шляхом, а саме – про те, що підсудний має право на вибір суду. Мовляв, “у Конституції написано, що обвинувачений може вибрати – щоб суддя розглядав його справу одноосібно, колегіально або судом присяжних”.

“Ми будемо його створювати (суд присяжних), - заявив Москаль. - Іншого виходу нема. Це конституційна норма. Якщо Луценко скаже: "Тільки судом присяжних", значить, вибачте, це його конституційне право. А те, що державна не створила суд присяжних, то це не вина Луценка.”

Прочитав це й подумав, невже я настільки погано знаю Конституцію, що не пам’ятаю такої важливої норми. Навмисне вирішив себе перевірити. Зазирнув у Конституцію.

Ні, такого права громадяни, принаймні поки що, не мають. У статті 127 написано: „Правосуддя здійснюють професійні судді та, у

визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні”. Так от закону, який би регулював участь присяжних, немає. Тому і скористатися правом на суд присяжних пан Луценко не матиме можливості. І може, це добре. Як покарання йому за те, що коли він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ, то займався не реальними реформами в правоохоронній та судовій системі, а зовсім іншим.

Другий привід дивуватись діянням наших державних мужів дав пан Тігіпко.

Він заявив, що Міністерство соціальної політики має намір розробити концепцію відмови від прожиткового мінімуму. І що він підтримує таку відмову.

Не хотів би вступати в загальну дискусію щодо необхідності збереження такого показника, як „прожитковий мінімум”. Це питання доволі непросте й потребує професійної підходу фахівців. Зараз мова не про це. Річ у тім, що показник „прожитковий мінімум” згадується в Конституції України.

Так, у частині третій статті 46 Конституції записано:

„Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом”. Тобто показник „прожитковий мінімум” вплетений у передбачену Конституцією систему соціального захисту України, і тому відмовитись від нього, не внісши зміни в Конституцію, неможливо.

До чого це я. На жаль, постійне нехтування законами з боку державних чиновників нерідко пов’язане з банальним незнанням навіть основних законодавчих актів України.

Тому б дуже хотілося побажати нашим депутатам, політикам, державним діячам: шановні, прочитайте хоча б Конституцію України!

Борис Кушнірук