Кращий собака у світі, тільки не смійтеся (фото)

Кращим собакою в світі визнаний карликовий французький пудель родом з Японії. Як повідомляє AFP, пес на ім`я Смеш (Smash) став переможцем щорічного Світового кінологічного шоу. У конкурсі, що відбувся в Мехіко, брали участь представники 300 порід.

Пудель, що належить японцеві Маморо Ояма (Mamoro Oyama), обійшов 5 тисяч конкурентів з усього світу.

Друге місце дісталося бульдогові Брако Малфою (Braco Malfoy), а третє - псові на кличку Тізок (Tizoc), представникові породи ксолоітцкуінтлі (ксоло), або мексиканський голий собака. Срібний і бронзовий призери представляли на конкурсі Мексику.

Власники тварин зізнаються, що докладають масу зусиль, щоб приготувати своїх вихованців до змагання. Бразиліянка Ана Паула Разера (Ana Paula Rasera) розповідає, що причісувала свого пуделя протягом п`яти годин. "Але воно того варте", - упевнена жінка.

Інженер з Венесуели Карлос Трехо (Carlos Trejo), який займається розведенням собак як захопленням і побічним бізнесом, каже, що власники тварин вкладають в своїх вихованців "тисячі доларів".

Переможцям конкурсу вручають кубки і пам`ятні стрічки, проте серйозних грошових призів вони не одержують. Водночас участь таких заходах корисно для власника, адже якщо собака виступить вдало, його чи її цуценята коштуватимуть дорожче.

Лента.ру