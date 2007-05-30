У Тернополі о 4-й ранку евакуювали 25 мешканців будинку в центрі міста

У Тернополі сьогодні о 4-й годині ранку через пожежу у підвалі були евакуйовані 25 мешканців будинку в центрі міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН працівник прес-служби ГУ МНС у Тернопільській області Богдан СТУЛА, коли рятувальники прибули у п’ятиповерховий будинок на вул. Руській, 23, густий дим заповнив усю сходову клітку одного з під’їздів. Більшість мешканців у цей час спали, дехто гукав пожежників, оскільки через густий дим не могли зорієнтуватися. Під час евакуації рятувальникам доводилося віддавати свої дихальні апарати людям, щоб вивести їх на свіже повітря. Паралельно проводилася евакуація за допомогою автодрабини. Загалом були евакуйовані 25 осіб, із них 5 – діти.

Причина пожежі та завдані нею збитки зараз з’ясовуються.