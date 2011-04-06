Прикордонний перехід не можна відкрити без дороги з боку України

Відсутність доріг з українського боку може зірвати план відкриття двох нових пунктів пропуску на кордоні України з Польщею до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН сказав заступник міністра внутрішніх справ Польщі Адам РАПАЦЬКИЙ сьогодні у Варшаві.

Він запевнив, що Польща вчасно збудує два нових пункти пропуску, які будуть розміщені на території Польщі.

“З нашої сторони так. Але чи з другої сторони наші українські партнери доведуть дороги... Тут можуть бути проблеми”, - сказав він.

А.РАПАЦЬКИЙ зауважив, що без доріг на території України збудовані пункти пропуску не зможуть бути введені в експлуатацію. “Є такий ризик”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща раніше повідомляли про намір ввести в експлуатацію пункти пропуску “Будомєж - Грушів” та “Угринів - Довгобичув” до Євро-2012.

На українсько-польському кордоні існують 12 пунктів пропуску, з яких 6 - автомобільні.