Янукович нагородив космонавтів орденом "За заслуги" III ступеня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ "Про відзначення державними нагородами України” низки осіб за значний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі, вагомі трудові здобутки у створенні та впровадженні космічних систем і технологій та високу професійну майстерність.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, перший космонавт незалежної України Леонід КАДЕНЮК, льотчик-космонавт Олександр ВОЛКОВ (Російська Федерація) та льотчик-космонавт Олексій ЛЕОНОВ (Російська Федерація) нагороджені орденом "За заслуги" III ступеня.

Крім того, орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено генерального директора - генерального конструктора науково-виробничого підприємства Хартрон-Аркос ЛТД акціонерного товариства "Хартрон" (м. Харків) Юрія ЗЛАТКІНА та заступника генерального конструктора з розробок рушійних установок – головного конструктора і начальника конструкторського бюро державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля" (м. Дніпропетровськ) Володимира ШНЯКІНА.