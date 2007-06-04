Пожежу в центрі Одеси гасили 6 годин

Понад шість годин гасили пожежу офісної будівлі у центрі Одеси, передає 5 канал. З нього евакуювали півсотні працівників приватних фірм та магазинів. Займання сталось близько 11 ранку, проте ліквідувати його вдалось лише по 17-й.

Гасили вогонь два десятки пожежних бригад. Причини пожежі з`ясовують. Рятувальники поки що від коментарів утримуються і не називають навіть попередніх версій.