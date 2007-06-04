Пожежу в центрі Одеси гасили 6 годин
18:22, 04 червня 2007Разное
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Евакуювали півсотні працівників фірм та магазинів
Понад шість годин гасили пожежу офісної будівлі у центрі Одеси, передає 5 канал. З нього евакуювали півсотні працівників приватних фірм та магазинів. Займання сталось близько 11 ранку, проте ліквідувати його вдалось лише по 17-й.
Гасили вогонь два десятки пожежних бригад. Причини пожежі з`ясовують. Рятувальники поки що від коментарів утримуються і не називають навіть попередніх версій.
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