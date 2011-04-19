У ведмедя, який поранив жінку на Луганщині, документи в порядку

З жінкою, яку сьогодні на Луганщині поранив ведмідь, усе гаразд.

Про це УНІАН телефоном повідомили у нейротравматологічному відділенні обласної клінічної лікарні.

Про характер пошкоджень інформацію повідомити відмовилися.

За неофіційними даними, у потерпілої - скальпована рана й інші тілесні ушкодження.

У Головному управлінні МНС в Луганській області УНІАН повідомили, що сьогодні, 19 квітня, в народну службу порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Кам`янобрідському районі на території Луганської обласної громадської організації «БАРС» зірвався з ланцюга і поранив жінку ведмідь.

Жінка машиною швидкої допомоги була доставлена до Луганської обласної клінічної лікарні

Як стало відомо УНІАН, постраждалій жінці – 47 років, вона приїхала покататися на конях. У момент нападу вона йшла за амуніцією.

Ведмідь Потап, 11 місяців від народження, жив на території Луганського відділення громадської організації «Кінологічна Спілка України» - неприбуткової громадської організації, що піклується про збереження і поповнення генофонду породистих собак. Ведмедів у відділенні мисливського собаківництва тримають, щоб "притравлювати" мисливських собак.

За словами ветеринарного лікаря, що займається приватними зоопарками, ведмідь Потап раніше ніколи не проявляв агресивності, був миролюбним і добре спілкувався з відвідувачами. Крім того, у нього є всі необхідні щеплення, зокрема і від сказу, також є його ветпаспорт.

Лікар припустив, що постраждала могла сама спровокувати тварину, і наполягає на тому, що ведмідь не винен.