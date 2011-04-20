У ЄС впав попит на нові автомобілі

На ринку Європейського Союзу в березні зареєстровано зниження попиту на нові автомобілі. Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь Асоціації європейських автобудівників ACEA, оприлюднену в Брюсселі у вівторок, продажі скоротилися на 5 відсотків і склали близько 1,59 мільйонів машин.

Всього ж у першому кварталі 2011 року в країнах ЄС було зареєстровано 3,58 мільйона нових автомобілів - на 2,3 відсотка менше, ніж за перші три місяці минулого року. В цілому ситуація в окремих країнах істотно відрізняється. У Німеччині та Франції попит зріс відповідно на 11,4 і 6,1 відсотка. Водночас у Великобританії він впав на 7,9 відсотка, в Італії - на 27,6, в Іспанії - на 29,1 і в Португалії - на 20,6 відсотка.

Лідируючі позиції серед автовиробників Німеччини в березні, як і в січні і лютому, посів концерн BMW, повідомляє агентство dpa. Обсяг продажів його машин в країнах ЄС в минулому місяці збільшився, порівняно з березнем 2010 року, на 7 відсотків і склав 87677 автомобілів. Зростання продажів концерну VW склало 3,8 відсотка (335 939). Натомість продажі машин концерну Daimler скоротилися на 1,9 відсотка (68727).

Серед іноземних виробників лідирує японський Nissan, що продав 57512 автомобілів (приріст 31,7 відсотка). Концерн Toyota збільшив продажі на 0,8 відсотка (69550). Попит на французькі моделі знизився: Citroen - на 6,9 відсотка (200823), а Renault - навіть на 14,6 відсотка (139441). Кількість зареєстрованих нових автомобілів італійського концерну Fiat зменшилася на 20,2 відсотка (105244).

В цілому на світовому авторинку ситуація розвивалася сприятливо, за винятком Японії. У Росії об`єм продажів виріс на 76,9 відсотка - до 513300 автомобілів. У США зростання склало 20,1 відсотка (3,05 мільйона). У Китаї кількість реєстрацій, порівняно з 2010 роком, збільшилася на 12,2 відсотка (3,1 мільйона машин). У Японії, що постраждала від руйнівного землетрусу, продажі скоротилися на 25,6 відсотка - до 963700 автомобілів.