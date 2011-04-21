Вчені на свій подив не знайшли мутантів у 30-кілометровій зоні ЧАЕС

Учені не знайшли генетичних мутацій в організмах у 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС. Про це пише ZN.UA.

Займаючись вивченням генетичних наслідків Чорнобильської катастрофи, вчені спочатку поставили завдання з`ясувати, яка кількість мутацій і в яких генах виникає під впливом іонізуючого опромінення. «І були вельми здивовані, коли мутантів виявити не вдалося», - пишуть у своїй статті для ZN.UA доктори сільськогосподарських наук, професори Валерій і Тетяна ГЛАЗКО.

«Це здавалося парадоксальним - інтенсивність іонізуючого опромінення різко збільшена, кількість кліток із хромосомними «поломками» в організмах зросла, а мутантів немає. Ми досліджували різні види тварин у 30-кілометровій зоні, але й серед них мутантів не виявили. Як виявилось, природа поступає мудро - вони просто не народжуються, тому що в живому організмі є складні механізми контролю стану генома, й дефектні клітки «відбраковуються» ще на стадії формування гамет», - зазначають учені.

Так, за їхніми словами, в опромінених мишей збільшується ембріональна смертність, причому доімплантаційна, тобто ще на стадії, що передує імплантації ембріона в матку. В дослідженнях учених з Інституту молекулярної біології та генетики НАН України С.Малюти і А.Соломка було показано, що навіть в умовах культивування ранніх ембріонів, отриманих із опромінених мишей, частина з них запізнюється з дробленням. Вони виявляються просто не готовими до приживлення й гинуть. Тому поява на світ мутантних особин, яку викликано збоями в системі контролю генетичної усталеності, зустрічається досить рідко.

Говорячи про зміни в поколіннях тварин, зокрема великої рогатої худоби, що проживають в умовах підвищеної радіації, вчені відзначають зниження плідності (більш виражено у корів, які народилися в умовах хронічного іонізуючого опромінення, ніж у корів, які потрапили під його дію в статевозрілому віці), а також зміну генетичної структури популяцій. Зміни в генетичній структурі - від типової для високоспеціалізованої молочної породи у бік менш спеціалізованих форм, характерних для м`ясної худоби, — чітко спостерігалися в поколіннях ВРХ, які відтворювалися в зоні відчуження.