У Києві заборонили фотографуватися з мавпами

Київ. 7 червня. УНІАН. Київська міська влада заборонила використання диких тварин під час фотографічних зйомок. Як повідомили УНІАН у Київському еколого-культурному центрі, сьогодні мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про заборону використання диких тварин - сов, соколів, мавп, змій, білок та ін. при здійсненні фотографічних зйомок з метою отримання прибутку.

Міську міліцію зобов`язано припиняти випадки комерційного використання диких тварин для фотографування та складати протоколи на порушників за ст. 155 Адміністративного Кодексу України. За цією статтею на порушника накладається штраф до 100 грн., а у випадку повторного порушення - до 2500 грн.

Проект даного розпорядження був підготовлений двома київськими громадськими організаціями - Київським еколого-культурним центром та Товариством захисту тварин "SOS" на основі нещодавно прийнятого Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".