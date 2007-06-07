Єдина вимога конкурсу на кращий пам`ятник Бандері

У Тернополі оголошено конкурс на кращий проект пам`ятника провіднику ОУН Степану Бандері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної державної адміністрації, відповідне рішення прийнято на засіданні організаційного комітету з питань спорудження пам`ятника.

Вимог щодо матеріалу, з якого має бути зроблений пам’ятник, - немає. Єдина вимога оргкомітету - щоб С.Бандера був зображений на повний зріст. Переможцям конкурсу обіцяють грошові винагороди.

Оргкомітет також вирішив, що пам’ятник встановлять біля облдержадміністрації на вул. Грушевського.

Пам’ятник С.Бандері планують встановити в Тернополі з нагоди 100-річння з дня народження 1 січня 2009 року.