Єдина вимога конкурсу на кращий пам`ятник Бандері
20:59, 07 червня 2007Разное
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Конкурс оголошено в Тернополі
У Тернополі оголошено конкурс на кращий проект пам`ятника провіднику ОУН Степану Бандері.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної державної адміністрації, відповідне рішення прийнято на засіданні організаційного комітету з питань спорудження пам`ятника.
Вимог щодо матеріалу, з якого має бути зроблений пам’ятник, - немає. Єдина вимога оргкомітету - щоб С.Бандера був зображений на повний зріст. Переможцям конкурсу обіцяють грошові винагороди.
Оргкомітет також вирішив, що пам’ятник встановлять біля облдержадміністрації на вул. Грушевського.
Пам’ятник С.Бандері планують встановити в Тернополі з нагоди 100-річння з дня народження 1 січня 2009 року.
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