Ющенко та Саакашвілі відкривають пам`ятник Шота Руставелі (4 фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ взяли участь у церемонії відкриття у Києві пам’ятника видатному грузинському поету Шота Руставелі.

Виступаючи на церемонії відкриття, обидва президенти наголошували на тісному взаємозв’язку між українським та грузинським народами.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що обидава народи – український і грузинський - об’єднує спільна історія, спільна пам’ять: «Сьогодні ми говоримо про історію, про пам’ять двох народів через образи».

«Нас поєднує спільна мета – бачити наші народи вільними та демократичними», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що політику, сучасні перспективи краще будувати разом.

У свою чергу М.СААКАШВІЛІ, який розпочав свою промову українською мовою, також велику роль надав дружбі між двома народами. «Любов наших народів настільки велика, що важко провести межу, де завершується грузинський патріотизм і починається український патріотизм», - сказав він, додавши, що дружба між народами набагато більша, ніж лише дружба двох президентів.

Обидва президенти пригадали, що декілька місяців тому у центрі Тбілісі був відкритий пам’ятник Тарасу Шевченку. М.СААКАШВІЛІ повідомив, що найближчим часом у Кахетії буде відкрито пам’ятник Лесі Українці.

Пам’ятник відкрили на розі вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, у сквері, який президент Грузії назвав маленьким куточком Грузії.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН