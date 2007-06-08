Тролейбус зіткнувся з маршруткою: постраждало 9 осіб

Вчора о 13.20 у Херсоні внаслідок зіткнення тролейбуса з маршрутним таксі постраждало 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, трьох постраждалих (у тому числі дитину 1994 р.н.) з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до лікувальних закладів міста.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Херсонській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 167 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 21 особа та 211 - травмовано.