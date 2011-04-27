Тимошенко повинна понести покарання за злочин перед Україною

Газовий контракт, підписаний Юлією Тимошенко у Москві в 2009 році, став причиною підвищення цін на практично все, що потрібно для життя людей – від комунальних платежів до молока й хліба.

"Юлина формула", як в народі охрестили московський газовий контракт, фактично означає вибухівку, підкладену під усю промисловість України. Без рішення Кабінету Міністрів, наперекір усім директивам, які дала їй держава, Тимошенко взимку 2009 року пішла на колосальну поступку Москві. Вона погодилася на базову ціну на газ у 450 доларів за тисячу кубів.

Що це означає, знає кожен, бо від ціни на газ залежить ціна на все – на комунальні послуги, на вартість продукції, на хліб і на все, що до хліба.

Тимошенко не мала права одноосібно приймати в Москві таке рішення. Тому що Україна – не ЄЕСУ. Україна – не її приватна власність. Тимошенко мала план. І базова ціна в 450 доларів за тисячу кубів – це частина того плану.

Ю.Тимошенко розуміла: така висока ціна на газ доведе до банкрутства українські підприємства. І тоді відбудеться новий перерозподіл країни. Не без того, що Тимошенко намагалася втекти від кримінальної відповідальності, яка висіла над нею в Росії.

Однак ті, хто сьогодні каже, що вона содіяла таку кривду Україні лише піддавшись на тиск Кремля, - або наївні, або кажуть неправду.

Ціна на газ у 450 доларів за тисячу кубів спричинила різкий стрибок цін в Україні. Добре, що на самому початку вдалося, принаймні, промисловість уберегти – харківські угоди, хоч які вони не гіркі для України, все ж вони дали можливість зменшити ціну на газ і зберегти основні галузі української економіки. Вдалося уникнути таким чином закриття багатьох підприємств-гігантів. Люди зберегли робочі місця. Не сталося масового сплеску безробіття. Чи можна було в цій ситуації зробити більше?

Важко відповісти на це питання. Вдалося основне – зупинено стрімке падіння економіки. Було застабілізовано ситуацію. І вже зараз ми говоримо, що за підсумками першого півріччя нинішнього року можна в другому півріччі піднімати соціальні стандарти. З‘явилася надія на полегшення.

Чи означає це, що ми повинні так просто подарувати Тимошенко те велике зло, яке вона спричинила Україні і людям своїми газовими угодами? Все-таки вона повинна понести справедливе покарання. Щоб кожен, хто приходить до влади, виніс з цієї історії добрий урок – Україною, її добром, її інтересами чиновник навіть найвищого рівня не може розпоряджатися як своєю приватною власністю.

Тому ми вимагаємо суду над Тимошенко. Чесного, справедливого і відкритого. Нехай Україна і світ побачать справжнє обличчя Тимошенко і самі собі дадуть відповідь на питання, що вона принесла державі і людям, прикриваючись красивими словами і солодкою брехнею.

Герої України Степан Хмара, Микола Янковський, Георгій Скудар, Валентин Ландик, Тамара Прошкуратова, Сергій Тулуб, Тетяна Засуха