ДТП на Львівщині: 3 загиблих, 2 постраждалих
11:59, 09 червня 2007Разное
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Повідомлення МНС
Сьогодні о 2.19 поблизу с. Заклад Миколаївського району Львівської області на 580-му км автошляху “Київ-Чоп” зіткнулись легкові автомобілі Audi-100 та Volkswagen-Golf.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП троє осіб загинуло і ще двоє постраждало.
Постраждалих госпіталізовано до Миколаївської центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території України зареєстровано 149 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 188 - травмовано.
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