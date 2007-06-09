ДТП на Львівщині: 3 загиблих, 2 постраждалих

Сьогодні о 2.19 поблизу с. Заклад Миколаївського району Львівської області на 580-му км автошляху “Київ-Чоп” зіткнулись легкові автомобілі Audi-100 та Volkswagen-Golf.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП троє осіб загинуло і ще двоє постраждало.

Постраждалих госпіталізовано до Миколаївської центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території України зареєстровано 149 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 188 - травмовано.