У Запорізькій області розбився літак: пілот помер у лікарні

У Запорізькій області під час заходу на посадку розбився літак "Бекас-Х-32".

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправліннї МНС, інцидент відбувся напередодні пізно увечері в Гуляйпольському районі області.

"9 червня о 21.58 під час заходу на посадку літак "Бекас-Х-32" зачепився крилом за дерево і впав. В результаті НП пілот літака - житель Харкова 1968 р.н. одержав численні важкі травми, від яких помер через 5 хвилин після доставки в реанімаційне відділення Гуляйпольської районної лікарні", - повідомили в МНС.

Згідно з офіційними даними, літак, що розбився, належить фірмі "Агрохімтранс" зареєстрованій в м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

У Запорізькій області він був задіяний для виконання сільгоспробіт (обробки полів з повітря).

Довідка УНІАН. Вчорашня НП - третя за останні 3 роки подія з легкими літаками на території Запорізької області.

26 червня 2006 року в Куйбишевському районі Запорізької області біля села Смирново задіяний на обробці поля літак "АН-2" під час зльоту зіткнувся з "Запорожцем" (по дотичній ударив шасі легковий автомобіль "ЗАЗ-969М). У результаті зіткнення 2 особи, ті, що знаходилися в салоні автомобіля одержали травми, кваліфіковані медиками, як "легкі тілесні пошкодження".

Роком раніше - 3 червня 2005г. у Михайлівському районі Запорізької області на аеродромі аероклубу АТСК під час виконання навчально-тренувального польоту з висоти 200 м впав і загорівся легкий одномоторний літак Як-52, що належить Запорізькому авіаційно-технічному клубу товариства сприяння обороні України. Загинули пілот-інструктор і курсант.