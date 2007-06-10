Потяг “Москва – Київ” вбив жінку

Біля села Кобижча Бобровицького району Чернігівської області, на залізничній платформі Попудренко Південно-Західної залізниці, пасажирським потягом № 5 “Москва – Київ” була смертельно травмована жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, потерпіла “недбало поводилася на колії”. Внаслідок інциденту від 10 до 18 хвилин затримувався рух трьох пасажирських потягів - № 5 “Москва – Київ”, № 47 “Москва – Кишинів” та № 43 “Москва – Одеса”. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.