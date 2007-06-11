Два ”Фольксвагени” зіткнулися на перехресті: постраждало четверо осіб

У Феодосії на перехресті вулиць Чкалова та Сімферопольське шосе сталося зіткнення легкових автомобілів "Фольксваген-Каді" та "Фольксваген-Гольф".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної ппригоди постраждало четверо осіб, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 187 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 21 особа та 243 - травмовано.