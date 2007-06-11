Два ”Фольксвагени” зіткнулися на перехресті: постраждало четверо осіб
08:47, 11 червня 2007Разное
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ДТП у Феодосії
У Феодосії на перехресті вулиць Чкалова та Сімферопольське шосе сталося зіткнення легкових автомобілів "Фольксваген-Каді" та "Фольксваген-Гольф".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної ппригоди постраждало четверо осіб, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 187 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 21 особа та 243 - травмовано.
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