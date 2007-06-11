Зіткнення двох маршруток у Дніпропетровську: є постраждалі

В Дніпропетровську, на вул. Набережна ім. В.І.Леніна водій маршрутного мікроавтобуса "Мерседес Бенц 308D", рухаючись в напрямку вул.Сєрова, відволікся від керування та допустив зіткнення з маршрутним мікроавтобусом "Мерседес Бенц 412D", що зупинився для висадки пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п`ять пасажирів мікроавтобуса "Мерседес Бенц 308D" отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарень.