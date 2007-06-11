Книга рекордів України зафіксує найбільшу їстівну картину з фруктів і шоколаду

13 червня о 19.00 Книга рекордів України в ресторані Pleasure cafй (Спортивна площа,3) зафіксує найбільшу їстівну картину з фруктів і шоколаду.

Найбільша їстівна картина-інсталяція, створюватиметься з фруктів, желе, шоколаду і кавових зерен під час зоряного арт-хеппінгу за участі вітчизняних знаменитостей.

Передбачуваний розмір картини: ширина – 100 сантиметрів, довжина – 500 сантиметрів (1 метр на 5 метрів)

Контактна особа – Прудкова Любов

80501733710

Pleasurecafe@ukr.net

www.pleasurecafe.com.ua