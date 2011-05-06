Вбивство бін Ладена в прямому ефірі: Третя Світова попереду?

Сюрреалізм кінця епохи постмодерну, що став дійсністю: лауреат Нобелівської (а не Сталінської!) премії Миру (а не Війни!), сидить перед монітором і чи то грає в комп`ютерну «стрілялку», чи то в режимі real-time відстежує — як спецназівці-морпіхи вбивають людину, схожу на бін Ладена, чи то сам натискає гашетку — на комп`ютерному джойстику.

Бін Ладена знищили як символ — навіть якщо він живий як людина, це вже нікого не цікавить.

Але у символа, реального прототипа якого начебто вбили, — два варіанти подальшого існування: стати вічно живим — гіпербрендом, прозивним, — на зразок Че Гевари, розтиражованого на мільярдах майок, або померти — зайняти своє місце в пантеоні великих (лиходіїв) і бути не те щоб забутим, але деактуалізованим.

Адже в сучасних умовах ефективна соціальна дія будується на несиметричних технологіях, тому Аль-Каїда, як і будь-яка інша аналогічна організація, актуальна не як ієрархія на чолі з харизматичним фюрером, а як багатоядерна мережева структура зі своєю іконою-брендом. Така світова політична франшиза, такий собі світовий анти-МакДональдз.

У зв`язку із загибеллю бін Ладена поки що доречно не стільки розмірковувати, скільки правильно ставити питання. Схоже, зараз головними можуть вважатися два питання — одне приватне і одне глобальне.

Отже, спочатку питання приватне.

Усунення бін Ладена — на благо передвиборчої кампанії Обами, на шкоду їй чи паралельно?

Щоб було на благо, треба колосально міфологізувати цю перемогу і розтягнути інформаційну хвилю до 2012 року.

На шкоду — якщо раптом у найневідповідніший момент буде оголошено, що вбили двійника, а справжній бін Ладен — ось він, живий здоровий. Ну або що весь прямий ефір штурму особняка було знято в Голлівуді. (Є думка, що висадка американських астронавтів на Місяць була голлівудською містифікацією. І хоча це не так, багато хто свято вірить, що Місяць зняли в павільйоні.)

Паралельно — при нинішньому ущільненні загальносвітового порядку денного (лише за чотири місяці цього року сталися Єгипет, Лівія, Японія), вже через півроку про нього забудуть, та і якийсь цей бородатий дядько бутафорський — на кшталт Діда Мороза. Ну не тягне він на амплуа диявола в плоті.

А зараз питання глобальне.

Чи здатне усунення бін Ладена підсилити, загострити, розпалити «війну цивілізацій»? Чи є вбивство бін Ладена сигналом до початку Третьої Світової війни? І хто наступний? Або це всього лише боротьба за нафту, для якої «війна цивілізацій», — всього лише привід для диверсифікації джерел?

Але, схоже, відповіді на більшість цих запитань не знають навіть основні дійові особи нинішніх сюрреалістичних процесів. І, можливо, в цьому і виявляється турбулентність сучасності — епохи великого переходу.

Андрій Окара