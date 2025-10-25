На щастя, ніхто не постраждав, людей вивели на поверхню.

Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, де перебували майже 500 працівників. Про це компанія повідомила у Telegram.

"Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з колег не постраждав", - йдеться у повідомленні.

В компанії також нагадали, що це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та 62-ма ударними БпЛА. Було зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Водночас, у Волгоградській області Росії було атаковано електропідстанцію "Балашовська", яка подає електрику на військові об'єкти, зокрема Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міноборони РФ.

Підстанція "Балашовська" 500 кВ є ключовим об'єктом Південної енергосистеми РФ. Коваленко додав, що вона також живить транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов-Воронеж.

