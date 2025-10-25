Українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб.

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Десантно-Штурмових військ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Про це повідомив у телеграм Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб.

"Більшість окупантів ліквідовано. Взято полонених", - поінформували в Генштабі.

Також оприлюднено кадри із встановленням українських прапорів в селі та полоненими росіянами.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, днями Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку. Водночас, як інформували аналітики DeepState, ворог просунувся поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська.

Начальник служби інформації та комунікації 14 бригади оперативного призначення "Червона калина" 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін розповів, що російські окупанти активно використовують тактику "шахів" на Покровському напрямку.

"Умовно - для того, щоб щось взяти, треба щось віддати. Вони відволікають увагу, розріджують саме наші позиції дронів. Ворог віддає велику кількість свого особового складу", - пояснив він.

За словами військового, погода змінюється і фактично тактика противника наразі йде також на копичення.

