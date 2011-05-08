У Києві влітку буде 11 пляжів (список)

До літнього сезону 2011 р. столичне КП “Плесо” готує 11 централізованих пляжів та 14 зон відпочинку біля води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК.

Порівнюючи ситуацію з минулим роком, коли підготовчими роботами до відкриття купального сезону охоплювалось 12 централізованих пляжів Києва, цього року, поінформував він, прийнято рішення відмовитись від підготовки території пляжу біля озера Сонячне. Число зон відпочинку, що готують, залишається таким самим як торік.

“Сонячне – це проблемне озеро. Як відомо, це колишній кар’єр і там відсутній водообмін і на жаль всі ті відходи, які можуть туди потрапити, залишаються в ньому. З кожним роком вода погіршується...”, - стверджує Д.РУДНИК.

“Ми можемо запевнити, що ніяких скидів стічних вод в озеро немає. Є централізована каналізація підприємства, яке розташоване на території озера (“Хата Рибака”). Якщо таке відбувається, то це трапляється у виняткових випадках і ми на це відразу реагуємо. Був такий випадок буквально минулої осені, коли з’явилась пляма нафти, ми зразу направили матеріали в СЕС і це було ліквідовано”, - додав він.

Як заявив представник “Плеса”, на прилеглій до озера території підприємством буде організовано зону відпочинку, але санепідстанція заборонить там купатися.

Отже, до літнього сезону планується підготувати пляжі: Чорторий (парк Дружби Народів), Пуща-Водиця (ставок на р.Горенка), Вербний (оз. Вербне), Молодіжний, Дитячий, Золотий, Венеція, Передмістна слобідка (у Гідропарку), «Райдуга» на (оз. Райдуга), Тельбін (оз. Тельбін), Центральний (о. Труханів).

Як поінформував Д.РУДНИК, більшість підготовчих робіт на територіях пляжів вже виконана і після 10 травня всі необхідні документи планується передати в санепідстанцію міста для отримання офіційних дозвільних паспортів на користування пляжами для оздоровлення та відпочинку мешканців столиці.

“Купальний сезон оздоровчий розпочинається, коли середня температура води сягне 18 градусів. Приблизно до цього періоду повинні бути отримані всі санітарні паспорти на пляжі. Орієнтовно це десь з 15 до 30 травня”, - зазначив заступник гендиретора “Плеса”. Він очікує, що якщо вдасться “вирішити питання з питною водою, то цілком можливо, що всі пляжі отримають санпаспорти”. Зокрема на Вербному на сьогодні труби проведені, але Київводоканал не включає подачу води через технічні неполадки, пояснив Д.РУДНИК.

Він нагадав, що торік з 12 пляжів, що готувались до літнього сезону, санпаспорти отримали лише 5.

Між іншим Д.РУДНИК запевнив, що вимагання платні за вхід на пляж є незаконним: “По-перше, хочу сказати, що платний вхід на пляж – це грубе порушення закону, Конституції України, які говорять, що громадяни України мають безперешкодний доступ та безкоштовно можуть користуватися водними ресурсами. І ми у різні способи боремося з тим, щоб пляжі київські, не тільки в Гідропарку, а взагалі всі були безкоштовними. Були прецеденти минулого року, коли два чи три пляжі зробили платний вхід. І звичайно це грубе порушення, з яким ми боремось”.

У випадках порушення законодавства він закликав повідомляти про факти на підприємство (044-541-18-11). “Вся пляжі безкоштовні”, - підкреслив Д.РУДНИК.

Крім того, він повідомив, що в бюджеті Києва на поточний рік передбачено для КП “Плесо” лише 27 млн. грн, що має забезпечити виплату заробітних плат його працівникам (штат 565 одиниць). На підготовку до купального сезону кошти не передбачені і всі роботи підприємство виконує за власний рахунок.

Тому цьогоріч оновлюватись інвентар пляжів не буде, хоча на підприємстві визнають, що він в “плачевному стані”. Зокрема катамарани, яких на балансі “Плеса” 35 штук, планують зберегти в Гідропарку для прокату за рахунок передачі їх в оренду приватним підприємцям.

“Вони в плачевному стані. Ще виробництва 70-х років. Тому ми прийняли рішення в цьому році їх віддати підприємцям в оренду, щоб вони вклали гроші та їх відремонтували та забезпечили таку послугу, як прокат катамаранів. З приводу вартості, то це буде від 15 до 30 грн. на годину. Але цю цифру формує підприємець, з яким укладено договір”, - сказав Д.РУДНИК.

Крім того, за його словами, підприємці, зокрема в Пущі-Водиці, планують докупити нові сучасні катамарани до тих, які відремонтують.

Атракціони передбачаються поки лише на двох централізованих пляжах – в Гідропарку та на пляжі “Наталка” на Оболоні.