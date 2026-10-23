Вестибюль №2 у напрямку "Лісової" поки залишається закритим.

У Києві станція метро "Чернігівська" частково відновила роботу після російської атаки.

Як повідомив Київ24, сьогодні для пасажирів відкритий вестибюль №1 у напрямку станції "Дарниця". Він працюватиме з 5:31 до 23:27, тоді як вестибюль №2 у напрямку "Лісової" поки залишається закритим.

Закриття станції "Чернігівська"

19 жовтня внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено станцію метро "Чернігівська". Зокрема, постраждали фасад, платформна зона, колії, контактна рейка та системи електропостачання й управління рухом. Через пошкодження станцію тимчасово закрили для пасажирів, а потяги червоної лінії курсували повз неї без зупинки.

Відео дня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, як курсуватимуть потяги на червоній гілці метро через пошкодження станції "Чернігівська". За його даними, поїзди їздитимуть без зупинки на цій станції до завершення її ремонту. Мер додав, що під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття, що впливає на темпи відновлення.

Експерт Євген Дикий пояснив, чи справді росіяни цілилися по станції метро "Чернігівська". На його думку, навряд чи ворог хотів цілеспрямовано вдарити по станції високоточною зброєю, адже "тоді це дуже дурний вибір насправді об'єкта". Хіба що, припустив він, це РФ могла так діяти з точки зору залякування.

Вас також можуть зацікавити новини: