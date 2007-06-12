У Києві трактор впав у кювет (фото)

У понеділок близько десятої години ранку на вул. Старонаводницькій перекинувся трактор.

До місця аварії відразу ж збіглися перехожі. "Машина лежала в кюветі. Я думала, там вже не жилець, страшно було дивитися", - говорить киянка Галина. Міні-екскаватор лежав на боці, з кабіни водія витягнули троє рятувальників.

За попередніми даними ДАІ, водій не справився з керуванням і перекинувся в кювет. З місця аварії його забрала "швидка". У молодого чоловіка перелом правої ноги. Інспекторам ДАІ він не зміг нічого пояснити через шок. Хлопець працює слюсарем на будівництві. Начебто у нього не було прав на водіння транспортного засобу, а трактор перегнати його попросив хтось з керівництва.

Сегодня

Фото Магнолії ТВ