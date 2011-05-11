Тимошенко не пропустили до Луценка (фото)

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що палата, в якій знаходиться колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги, охороняється у посиленому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала журналістам після відвідання лікарні.

«Мені вдалося сфотографувати тих трьох-чотирьох осіб, які стоять біля входу, але там, я думаю, їх десь мінімум до двадцяти людей», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» сказала, що їй не вдалося особисто поспілкуватися з Ю.ЛУЦЕНКОМ, хоча вона спробувала разом з головним лікарем цієї медичної установи пройти до палати.

«На жаль, головний лікар не відповідає за охорону, за допуск або недопуск, він лікує, а допускає чи не допускає, за дорученням прокуратури, Міністерство внутрішніх справ. Але те, що нікого не допустили, і його дружину – це дивно, тому що насправді треба було хоча б побачити, в якому стані людина», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що за інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

«Які б не були бровадні повідомлення з Генеральної прокуратури, що у нього все в порядку, і все нормально з його станом здоров’я – це не відповідає дійсності», - зазначила опозиційний політик.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що розраховує на зміну запобіжного заходу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.

«Я сподіваюсь на те, що здоровий глузд все ж таки повернеться, і Юру звільнять з-під варти», - заявила вона.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО зараз перебуває у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його доставили зі слідчого ізолятора увечері 10 травня.

Сьогодні вже 20-й день голодування Ю.ЛУЦЕНКА на знак протесту проти його незаконного утримання за ґратами.

Депутати Верховної Ради та дружина екс-міністра намагались потрапити до палати, де перебуває Ю.ЛУЦЕНКО, але охорона не пропустила їх. До Ю.ЛУЦЕНКА сьогодні пропустили лише Н.КАРПАЧОВУ.

Вже увечері представник Генпрокуратури вручив дружині екс-міністра Ірині ЛУЦЕНКО дозвіл на відвідування чоловіка в лікарні. Дозвіл видано тільки на один день - 12 травня.