У Харкові з пам'ятного знаку зник тризуб

У Харкові з пам`ятного знаку, встановленого на честь проголошення державного суверенітету України, зник тризуб.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, сьогодні у засобах масової інформації з’явилося повідомлення про те, що з пам`ятного знаку, присвяченого проголошенню державного суверенітету України, що розташований в саду імені Шевченка, зник металевий тризуб. Цю інформацію було розповсюджено у ЗМІ представниками харківської облорганізації ВО «Свобода».

За даними ЦЗГ, до саду Шевченка негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з начальником Дзержинського райвідділу міського управління ГУМВС України у Харківській області полковником міліції Віталієм ДАНИЛЕНКОМ. Правоохоронці опитали усіх продавців кіосків і кафе біля постаменту. Проведено ретельний огляд місця події та прилеглої території, а також підготовлено запити до міської ради щодо надання до міліції ескізів пам`ятного знаку. Працівники міліції також з’ясовують, чи не проводились найближчим часом реставраційні роботи цього постаменту.

Повідомлення ВО «Свобода» зареєстроване у Дзержинському райвідділі міліції, проводиться подальша перевірка. Про результати перевірки буде повідомлено додатково, зазначили в ЦЗГ.

Довідка УНІАН. Пам’ятний знак на честь проголошення державного суверенітету України в саду Шевченка у Харкові був встановлений на початку 90-х років XX століття коштом тодішнього голови харківської організації Народного руху України Володимира ПАСІЧНИКА. Пам’ятний знак неодноразово піддавався руйнуванню невідомими, й одного разу кам’яна брила була розбита навпіл. У жодному з випадків зловмисники не були затримані.

У заяві, оприлюдненій сьогодні харківською організацією ВО «Свобода», її автори заявили: «Закликаємо місцеву міліцію якнайшвидше розслідувати вандалізм над українським монументом і покарати винних. Водночас вимагаємо від Харківської міської ради на чолі з Геннадієм КЕРНЕСОМ докласти усіх зусиль, аби руйнування українських пам‘яток Харкова було фізично неможливим».