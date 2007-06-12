На Львівщині школярка загинула під колесами потяга
14:58, 12 червня 2007Разное
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Повідомлення ГУ МВС
На залізничній станції села Закомар’я Буського району Львівської області вчора вантажний поїзд смертельно травмував 16-річну школярку, жительку Буського району.
Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, дівчина приїхала електричкою в село Закомар’я, і під час переходу через залізничне полотно у невстановленому для цього місці була буквально розчавлена товарним поїздом, який рухався зі сторони міста Броди в напрямку Львова.
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