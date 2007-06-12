На Львівщині школярка загинула під колесами потяга

На залізничній станції села Закомар’я Буського району Львівської області вчора вантажний поїзд смертельно травмував 16-річну школярку, жительку Буського району.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, дівчина приїхала електричкою в село Закомар’я, і під час переходу через залізничне полотно у невстановленому для цього місці була буквально розчавлена товарним поїздом, який рухався зі сторони міста Броди в напрямку Львова.