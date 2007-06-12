62-річна українка вийшла заміж за французького мільйонера (фото)

62-річна викладач іноземних мов Волгоградського педуніверситету Тетяна Петрівна Міщенко виїхала до Франції, щоб заробити грошей на ремонт своєї однокімнатної «хрущовки». А заразом і світ подивитися.

- У Франції я викладала ще й російську з українською (Тетяна Петрівна родом з України. До Волгограда потрапила за розподілом. - Прим. ред.). За годину занять брала 20 євро. За два роки я могла б не тільки квартиру відремонтувати, а й нові меблі купити.

За три місяці до закінчення французької візи Тетяна Петрівна потрапила в сім`ю Севен. Внукові мільйонера, туристичного магната, було потрібно уроки англійської. Так викладачка познайомилася з майбутнім чоловіком.

Але термін перебування у Франції у Тетяни Петрівни закінчився, і вона запросила Жозе Севена до своїх родичів у Донецьку область.

Витонченого француза, нащадка графського роду, «вигоди» пострадянського села нітрохи не збентежили. - Головне, що в будинку було дуже чисто. І сестра Тетяни дуже ввічлива. Та і взагалі я з судженою хоч на край землі! - каже Жозе.

У своєму селі Севеньє під Тулузою подружжя живе в 10-кімнатному будинку, який новоявлена француженка опорядила на власний смак. В одній з кімнат - український і російський прапори.

КП в Україні