Управління кадрів ВР підтвердило самоліквідацію фракції БЮТ

103 підписи народних депутатів України від Блоку Юлії Тимошенко на заявах про вихід з фракції підтверджені. Про це йдеться в листі керівника Управління кадрів Верховної Ради України Володимира МАРТИНЮКА, надісланому на адресу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО 7 червня, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

"Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України станом на 7 червня 2007 року було одержано для підтвердження підписів народних депутатів України 106 заяв. 103 підписи на заявах підтверджено", - сказано в листі.

Таким чином, існує підтвердження і з боку керівництва Управління кадрів Верховної Ради про те, що 103 заяви депутатів БЮТ про вихід з фракції є легітимними. А отже, будь-які спроби голови ВР п`ятого скликання Олександра МОРОЗА та інших членів коаліції заблокувати процедуру складання депутатами БЮТ повноважень, посилаючись на невідповідність заяв, є «брудними маніпуляціями», відзначає прес-служба БЮТ.