Корову з погреба витягли автокраном

У Сумській області рятувальники МНС за допомогою автокрану витягли з погреба корову, яка туди провалилася.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту сумського тижневика «Панорама», на номер оперативного чергового Роменського спеціального регіонального Центру швидкого реагування МНС України надійшло незвичайне прохання про допомогу: житель села Перехрестовка Роменського району повідомив про те, що його корова провалилася в підвал сараю.

За словами помічника начальника Центру Валерія ШОКУТЬКА, по дзвінку виїхало чергове рятувальне відділення в складі сімох осіб і автокран. Щоб витягнути тварину, рятувальникам довелося частково розібрати дах, а саму корову обв`язати міцними ременями.

«Коли корову витягли з погреба, по ній було видно, що тварина пережила справжній стрес. Знадобилося близько 15 хвилин, щоб корова оговталася», – розповів В.ШОКУТЬКО.