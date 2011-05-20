На Вітебщині готуються до приїзду Януковича

У селі Януки Докшицького району Вітебської області (Білорусь) готуються до приїзду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє Європейське радіо для Білорусі, напередодні, 19 травня, село відвідав помічник українського Президента.

Місцеві жителі стверджують, що В.ЯНУКОВИЧ планує разом зі своїм сином відвідати Януки під час свого приїзду на фестиваль "Слов`янський базар".

В.ЯНУКОВИЧ двічі під час свого прем`єрства відвідував батьківщину свого прадіда. І тоді керівництво Докшицького району вперше упорядкувало село, цвинтар і прилеглу територію.

"Минулого року впорядкування продовжилося, однак В.ЯНУКОВИЧ не приїхав. Тепер районні власті знову почали ремонтувати дороги", - повідомляє Єврорадіо.

Довідка УНІАН. XX Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов`янський базар у Вітебську" пройде з 8 до 14 липня 2011 року.