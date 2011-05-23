У Росії георгіївські стрічки на себе чіпляють наркодилери

Від Львова до Єлань-Колєна Мої діди були на фронті, по цей його бік, і повернувся з війни тільки один. Ніхто з моїх родичів на неправильному боці не воював. Що, проте, не покладає на мене обов`язку огульно хвалити комуністів і взагалі начальників і казенних платних ідеологів — кого б і скільки б вони не убили, не обдурили, не образили. Поїхали далі.

Недобре бити людей похилого віку. Які прийшли з червоним прапором до Вічного вогню відзначити День Перемоги. Навіть якщо серед них були кати з НКВД. Кулеметники із загороджувальних загонів. Наглядачі з радянських концтаборів, де морили голодом «кулаків».

А друга сторона каже: били ветеранів, відривали у них стрічки? Тоді покажіть відео! Може, такого і немає. Ну, молодь кричала, корчила міни — ах, ах! відривала стрічки — але не у фронтовиків все ж таки. Фронтовиків показали: вони давали інтерв`ю, при параді, у повній цілості.

Але це так, деталі. Дам вам без перекладу — мабуть розберетеся, а ні — так просто з`явиться тамтешній колорит — цитату з київської газети з такою ще думкою:

«Обурення українців у Львові та їхній масовий вихід на вулиці у цей день були зумовлені не бажанням «перешкодити ветеранам покласти квіти до могил», а нахабними спробами провести у центрі Львова марш відвертих російських шовіністів під червоними прапорами. Зрештою, Львівських ветеранів, які напередодні заявили, що не використовуватимуть криваву символіку, міліція покласти квіти на Марсове поле не допустила, а от червонапрапорним заїжджим рецидивістам зробили «зелену вулицю». Схоже, цю провокацію влаштовано на експорт для розкрутки президентської кампанії кремлівського господаря Януковича — Путіна».

Це так, для довідки — ви, як читачі російської преси, давно вже від іншої думки відвикли.

А зараз скажіть мені, що добре вбивати і садити людей за те, що вони ще до 1991 року добивалися незалежності України? Я вам тут не хвалитиму молодих українських націоналістів. Але у мене таке відчуття, що ніхто з начальників з хлопцями не розмовляв про це! Як при радах мовчали (або брехали), так і зараз те ж саме. І ніхто з ними не дискутував на таку тему: а чому раптом поголовно погані і вони самі, і їх діди-націоналісти.

Давайте для ясності говорити тут тільки про тих «зелених братів», хто бив і фашистів, і сталінських соколів, хто воював за свободу і незалежність країни, яку вони вважали своєю, — яке нахабство, га? Країну вважати своєю! Не одержавши на те дозволу у ЦК КПРС! Який, до речі, куди подівся, ау?! Комуністи так само не всі служили в НКВД і не всі стріляли в потилицю в`язням.

У націоналістів був жовто-блакитний прапор і був тризубець. Це все тепер державні символи України, яка, як мріяли бандерівці на відміну від червоноармійців, стала незалежною. Ось це все, що я перерахував, — це ж злочинно, так? Чи все ж таки ні? Може, Україну визнали тільки екзотичні острови типу Науру і Росію теж вмовили? Ну, треба якось же вшанувати тих борців, вибачитися, найчастіше посмертно. Якщо не посадити, так хоч покартати чекістів, які душили прихильників української незалежності. Розстрілювали націоналістів, які ненавиділи Сталіна, і радянську владу, і комуністів. Або, якщо вже коса на камінь, узяти та відмінити указ про визнання Росією української незалежності, раз вона така погана! Або визнати — або йти війною, а то ні туди, ні сюди, ні нашим, ні вашим. Неконкретно.

А ось цитатка з «правильного» тексту: «Треба сказати, що сталінські репресії 1940—1941 років зіграли на руку ОУН». Які репресії? Невже при ефективному менеджерові і батьку народів розстрілювали невинних? Ну, вбили ваших родичів ні за що — треба заткнутися, ліс рубають — тріски летять, геть і у наш час скільки Цапок вбивав, інтелігентні люди терпіли ж. Спокійніше треба і без зайвих питань. Покажіть хороше виховання. І ще питання: тамбовські повстанці-антонівці, які в 1922-му стріляли в червоноармійців-карателів, — теж погані? Теж неправильні? Так чи ні?

Загалом, з хлопцями ніхто розмовляти не став. Як завжди. У них питання, на які ніхто не береться дати відповіді.

Можливо, вас різнуло слово «бандерівці». Про Степана Бандеру скажу тільки, нагадаю, що перед війною він три роки сидів у польській в`язниці за «антипольську діяльність» — а саме хотів незалежності України. У 1939 році німці, забравши свою частину Польщі, поділеної між червоними і коричневими, Бандеру звільнили, і він з ними вів переговори. Треба якось пояснити львівським хлопцям, чому Сталіну можна було мати справу з Гітлером, і озброювати його, і слати йому нафту, і учити його льотчиків в училищах Липецька, і разом дерибанити ту ж Польщу. Скажіть: Сталіну можна через те і через те, а Бандері не можна через те і через те. Будь-яка версія буде зарахована. Скажіть же що-небудь.

Цікаво, що і Сталін, і Бандера дружили з фашистами до початку третьої декади червня 1941-го. Після чого Сталін кудись сховався і довго відмовчувався, а головний український націоналіст, не запитавши у фюрера, заявив, що Україна буде незалежною (звідки він знав?). Оскільки в плани фашистів (так само як і комуністів — яка зворушлива одностайність) не входило надання Україні незалежності, а від своїх слів Бандера не відмовився, у вересні його посадили в концтабір Заксенхаузен — це під Берліном, хвилин 40 на електричці, — де він і просидів до вересня 1944-го. Він не воював на стороні фашистів хоч би тому, що з німецького концтабору це було скрутно чисто з технічних причин. Це зараз наші злодії в законі шлють на волю маляви і керують своїми промислами, а при фашистах не побалуєшся. Та і вийшовши з табору — теж не воював Бандера, це підтверджують і гебешні джерела. Московські казенні пропагандисти просто не бачать впритул цих львівських хлопців. І не бажають з ними розмовляти про Бандеру і про людей, які оголошували себе бандерівцями, — тому що їм подобалися якісь його ідеї, а не тому, що він ними командував.

Ці хлопці можуть ще запитати і питають — загляньте на форуми: «А чому ви думаєте, що можете нас, іноземців, учити? Хто вам дав право? У вас он у вашій країні ваші громадяни не те що когось штовхають, чи стрічки зривають, чи букети топчуть — та просто висаджують в повітря людей трохи не щодня! У Росії он ветерани фронтові ордени присилають Путіну (з Єлань-Колєна, наприклад) і скаржаться на нього Обамі, тому що відчувають себе непотрібними! Ви спочатку вдома лад наведіть, оно у вас корупція яка, а потім сусідів учіть».

Запитань повно. Не тільки в українців. Хочете поговорити про це? Або натомість будемо дистанційно, з безпечного далека, виховувати гарячих іноземних хлопців (з міста Львова, який ми з фюрером забрали у Польщі і потім подарували Україні)? Які нікого не убили? А тільки, кажуть, відірвали стрічку у когось? Ну а що, так простіше. І ні до чого не зобов`язує.

А ось в Єкатеринбургу стрічки не зривають. Євген Ройзман у своєму ЖЖ якось вивісив відео, сюжет — відкрита торгівля героїном в місті. Так наркодилери їздять на авто — ви сміятиметеся — з георгіївською стрічкою. І нікому немає до цього діла. Не Львів, слава богу.

Ігор Свинаренко, російський письменник, gazeta.ru