Як у прямому ефірі схльоснулися Інна Германівна і Юлія Володимирівна

На останньому ефірі Савіка Шустера на «Першому національному телеканалі» сталася подія, про яку (минуть століття і роки) батьки та діди розповідатимуть своїм дітям, онукам і правнукам.

Якщо проводити аналогії, то глядачі побачили щось незабутнє - шекспірівські пристрасті, мольерівські сатиричні гротески, чеховській сміх над людськими слабкостями і вадами. До того ж без будь-яких репетицій, режисерів, сценографів, композиторів, художників і майстрів світла сцени.

Головний актор політичного спектаклю була Інна Германівна Богословська - професор права. А ще раніше - багаторазовий лідер найбільш різних, ідеологічно і політично несумісних партій і рухів України. А ще раніше, жінка, якби не 0,5 відсотка голосів виборців, то вже точно стала б президентом України, ще раніше - «друг російських політиків», а ще раніше, як говорив мені російський топ-PR-менеджер алюмінієвої імперії Дерипаски, - «наша людина в Києві».

Немає сенсу переказувати, що чинилося на підмостках телестудії Савіка Шустера. Найбільш просунутий театр, спектакль, з геніальними учасниками не зміг дати стільки адреналіну, очищувального катарсису хвилювань і переживань мільйонам глядачів.

Але все по порядку.

Інна Богословська більше години (тут глядач вперше відчув, що Перший національний телеканал зовсім не державі належить, а є власністю «керівної і спрямовуючої сили українського народу», до речі, за наші, платників податків гроші) розповіла, як екс-прем`єр-міністр незаконно, кримінально підписувала газові документи в Москві.

Все було б мирно і нудно, як завжди. Але тут на сцену, пробачте - в студію, увійшла «хитаючись від слабкості», з високою температурою, хвора Юлія Володимирівна Тимошенко. Навіть за диктаторів, судді вислуховували іншу сторону - тихо повідомила в мікрофон колишній прем`єр-міністр України.

Отут все й почалося. Зовсім як у великого Гоголя в повісті «Тарас Бульба». В принципі і ми «не бентежитимемо читачів картиною пекельних мук, від яких дибки стало б їх волоса. Оскільки вони були породженням того грубого, лютого часу, коли людина вела ще криваве життя.» Кому цікаво і хто не бачив сольний концерт Інни Богословським - подивіться. Сьогодні це найбільш відвідувана Інтернет-спільнотою вистава одного актора.

Важливі тут не істерична Інна Германівна Богословська та й не весь цей поєдинок політичної Фурії з глядачем Першого національного. Бо навіщо б Партія регіонів організувала виставу, яка забрала в неї мільйони виборців?

Що ж сталося із здоров`ям доктора юридичних наук Інни Богословської? Це може розповісти тільки психіатр або невропатолог. Але як кажуть, диявол ховається в дрібницях. А спостережливий глядач може тільки висловити ряд гіпотез щодо тих причин, які довели професора права Богословську до демонстрації публічного психозу.

По-перше, ймовірно, в основі її телевізійної істерики лежить банальна, ретельно приховувана від усіх, заздрість до Юлії Тимошенко, яка відбулася як політик. Саме із заздрості Каїн убив рідного брата Авеля. А поряд, як відомо, із заздрістю завжди гнів. У спектаклі «Інна проти Юлі» на сцені Савіка Шустера, заздрість і стала причиною сильного афекту, який перетворив доктора юридичних наук на слідчого, прокурора, суддю і ката в одній особі.

Друге, як пише Еріх Фромм в «Анатомії людської деструктівності», страх зазвичай мобілізує реакцію нападу. Біганина пані Богословською по студії за Юлією Тимошенко, відштовхування її від мікрофону, базарне хамство депутата з десятирічним стажем - є «один з дієвих прийомів витіснення страху» і появи агресії. Інна Германівна бачить ворога в екс-прем`єрові, відчуває страх перед нею. Екс-прем`єр заподіює Інні Германівні нестерпних моральних мук. Як відомо, вчинки і слова впевненої людини не такі, як у людини наляканої.

Третє, уважний глядач побачив у виставі «Інна - Юля» гендерну тему. У прямому ефірі зустрілися жінки, одна з яких із шкіри лізе, щоб виглядати чоловіком, а другу вже п`ятнадцять років експерти називають «єдиним чоловіком в українській політиці». До речі, всі психіатри вважають, що чоловіча істерія - захворювання дуже рідкісне, а жіноча дуже часто зустрічається в медичній практиці.

Загалом, із спектаклю головного режисера Савіка Шустера глядачі зрозуміли, що настала епоха політичного обнулення і лоялізму, час ідейного спокушання молодого покоління, коли дозволено все, що заборонене законом. І найстрашніше, що слово «репутація» (політика, професора права) зникло з українського словника. А влада своєю політичною вагою покриває людей, які вже давно себе дискредитували в очах виборців і які не мають у народу ніякого авторитетом. Але іноді навіть маленька Моська відкидає таку довгу тінь, що закриває слона.

Але головне! Доктор юридичних наук Інна Германівна Богословська «фрукторіанка». Це жінка, яка харчується тільки плодами, що впали з дерева і вже давно мертві.

Віктор Тимошенко