У Москві громадянин США ножем убив дружину і кинувся з 15 поверху

35-річний громадянин США у четвер вночі убив свою дружину - 29-річну росіянку, після чого викинувся з вікна московського готелю "Ізмайлово" на 15-му поверсі, повідомив РІА Новости співрозмовник у правоохоронних органах міста.

"Чоловік ножем убив свою дружину, після чого викинувся з вікна готелю", - повідомив він.

Після того, як американець стрибнув з вікна, охорона відкрила його номер, де було виявлено тіло його дружини з численними ножовими пораненнями.

Причини трагедії поки що невідомі. На місці події працює оперативно-слідча бригада.