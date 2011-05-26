Колесо історії. «П'ята колона» в Одесі запланувала чергову провокацію

26 травня група одеських маргіналів з пріснопам`ятної «Родини», а також кілька симпатиків і їх кремлівських кришувальників поширила анонс такого змісту (цитую):

«Родина» збирає в Одесі конференцію щодо реінтеграції радянського простору».

І що показово, старт цієї «наукової» акції запланований 27 травня не де-небудь, а в актовому залі Одеського Національного університету ім.Мечникова. Мабуть, не без згоди ректора вузу Ігоря Коваля, нещодавно призначеного міністром Дмитром Табачником.

Хто заплановані заспівувачі? Як анонсувала прес-служба одеської «Родини», один з професійних московських «українофілів» Михайло Леонтьєв, його заступник у відомому журналі «Однако» Андрій Коб`яков, ще один з однодумців Михайло Делягін, а також київські сподвижники Юрій Романенко (директор «Центру політичного аналізу «Стратагема»), Ростислав Іщенко (президент «Центру системного аналізу і прогнозування»), Юрій Гаврилечко (активіст громадської організації «Фонд суспільної безпеки», а також, зрозуміло, представники «Родини» Олександр Васильєв, Леван Самхарадзе та інші визначні фахівці з гальванізації примари Радянської імперії.

Адже що, власне, передбачає поняття «реінтеграція»? Об`єднання чого-небудь, що раніше розпалося, роз`єдналося, на нових принципах, засадах.

Чи не той це випадок, коли деяким прихильникам імперії кортить, будь-що повернути назад, всупереч реаліям і законам суспільного розвитку, колесо історії і повернути Україну в минулі часи комуністичного насильства і безправ`я?

До речі, про колесо... 25 травня в Одесі запустили найбільше в Україні «колесо огляду». Атракціон за європейськими стандартами якості і безпеки споруджено в парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. Він здатний підняти відпочиваючих на висоту 45 метрів, з 32 шестимісних кабін відкривається вид на Одеську затоку, високі куполи храмів, висотні будівлі. Багато одеситів пам`ятають, що і раніше в місті функціонував подібний атракціон. Щоправда, радянського виробництва, відповідної якості і габаритами вдвічі дрібніший - заввишки 25 метрів.

Перші сотні кіл сучасного європейського «чортового колеса» вже позаду.

Схоже, до того закрутив швейцарський атракціон голови представникам «п`ятої колони», що не встояли вони перед спокусою спробувати зупинити і навіть запустити назад «політичне колесо» української історії?..

Михайло Аксанюк, Одеса