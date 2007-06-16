Потяг роздавив ”Пежо 407”: є жертви

У Світловодському районі Кіровоградської області на Власівському нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля "Пежо 407" з локомотивом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 3 особи (з них 1 дитина 2004 р.н.), яких важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні (де від отриманих травм 2 особи померло).