Півтораметровий осетр застрибнув у човен і зламав ногу дівчині

Великий осетр вагою в кілька десятків кілограмів стрибнув у човен на одній з річок в американському штаті Флорида і зламав ногу 25-річній дівчині, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AP.

Інцидент стався в неділю в місті Феннінг-Спрінгс (Fanning Springs) на річці Сувані (Suwanne).

За словами очевидців, риба завдовжки приблизно 1,5 метра і вагою приблизно 30 кілограмів застрибнула в глісер і сильно вдарила по нозі одну з пасажирок човна.

Як повідомили в управлінні охорони дикої природи Флориди, це вже п`ятий випадок цього року, коли осетри стрибають у човни і заподіюють травми людям.

Показово, що минулої п`ятниці влада Флориди розповсюдила попередження для любителів річкових прогулянок, в якому вказала на особливо велику популяцію осетрів в Сувані (близько 14 тисяч риб) і тому факті, що вони можуть стрибнути в човен.